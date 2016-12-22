Больше 140 семей остались без денег и квартир в столице

Больше 140 семей, вложившихся в строительство жилых многоэтажек в центре Кишинева, остались без денег и без квартир. Строительную фирму объявили банкротом, хотя инвесторы перечислили всю сумму для возведения домов. А это полтора миллиона евро. Теперь обстоятельства сделки выясняет Национальный центр по борьбе с коррупцией.

Жилой комплекс "Paradis" по улице Александру чел Буна, который до недавнего времени находился в ведении строительной фирмы "Прихожанин-M", должны были быть сданы в эксплуатацию в начале 2014 года. Но обещанных квартир люди до сих пор не получили, сообщает publika.md.

Неожиданной стала не только новость о банкротстве фирмы ”Прихожанин”. Один из домов, по проекту, должен был быть шестиэтажным. Но возвели 12 этажей. Почему - теперь выясняют следователи.

"Идёт экспертиза, нужно еще закончить укрепление конструкции. Может, даже снести один или два этажа", - сообщил глава территориальной строительной инспекции Думитру Попа.

Отклонения от проекта обнаружили в 2013 году. А позже выяснилось, что число обманутых инвесторов больше, чем предполагалось.

"Прихожанин-M" состоит в конгломерате из пяти предприятий. Их соучредитель - господин Николай Спэтэрел. В процессе банкротства находятся две фирмы. Вторая - "Top Level". В то же время, компания "Scaravit" тоже на грани банкротства. Эта фирма строила мансарду, но работу остановили", - сказал адвокат Лауреан Стратан.

В офисе одной из фирм, которой руководит Николай Спэтерел, нашу съемочную группу встретил мужчина, который, очевидно, арендует помещение: " - Их давно здесь нет, больше месяца. Это несерьезные люди, они сбежали. Их каждый день кто-то ищет".

Соучредителя пяти строительных фирм Николая Спэтэрела мы найти не смогли. Всего в Молдове работает больше 100 строительных компаний.