Coca-Cola и Pepsi уличили в сговоре с 96 медорганизациями

Корпорации Coca-Cola и PepsiCo вступили в сговор с 96 медицинскими ассоциациями США для лоббирования своих интересов. К такому выводу пришли эксперты Бостонского университета по итогам расследования, подготовленного Дэниелом Аароном и Михаэлем Зигелем.

В частности, установлено, что с 2011 по 2015 год производители газированных напитков Coca-Cola Company и PepsiCo переводили деньги на счета организаций здравоохранения. Многие из этих структур занимаются борьбой с ожирением, передает Лента.ру.

Также сообщается, что в этот период Coca-Cola и PepsiCo лоббировали голосование против 29 законопроектов в области здравоохранения, том числе касающихся борьбы с избыточным весом и направленных на сокращение потребления сладких газированных напитков.

Согласно данным расследования, с 2011 по 2014 год Coca-Cola потратила на данные цели около 6 миллионов долларов, PepsiCo — около 3 миллионов долларов. Из 96 организаций здравоохранения 12 якобы получали средства от обеих компаний, одна — только от PepsiCo, и 83 — от Coca-Cola.

Отмечается также, что Coca-Cola обнародовала список компаний-получателей спонсорских средств, в то время как PepsiCo не последовала ее примеру.