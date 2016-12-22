114-летняя китаянка вышла замуж за 71-летнего соседа по дому престарелых

В одном из домов престарелых Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая сыграли свадьбу 114-летняя женщина и 71-летний мужчина.

Новобрачный признался, что влюбился в свою будущую супругу с первого взгляда. По словам пенсионера, серьезно пострадавшего в железнодорожной катастрофе 50 лет назад, его возлюбленная одной из первых стала ухаживать за ним, когда он поступил в социальное учреждение.

Однако мужчине понадобилось больше года ухаживаний, прежде чем избранница - Чжан Шуин - согласилась вступить в брак. Женщина долго сомневалась, прежде чем принять предложение, о котором она уже и не мечтала в таком возрасте.

На свадьбе стариков присутствовали десятки постояльцев и сотрудников дома престарелых, сообщает Лента.ру.