Шотландская полиция задержала перешедшую дорогу в неположенном месте курицу

Полиция шотландского города Данди отчиталась о задержании курицы, которая нарушала правила дорожного движения.

В правоохранительные органы обратились автомобилисты, ранним утром заметившие птицу на проезжей части. Наряд прибыл на место происшествия и занялся поисками нарушителя. Через некоторое время курицу обнаружили.

Птицу доставили в отделение полиции, а затем передали представителям Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными, сообщает Лента.ру. Теперь сотрудники департамента надеются отыскать ее владельца и установить, с какой целью пернатое переходило дорогу,