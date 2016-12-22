В Дубае построят Город Аладдина

В ОАЭ собираются построить город по мотивам сказок об Аладдине и Синдбаде-мореходе, работы по созданию дизайна уже начались.

Город, состоящий из нескольких зданий, будет располагаться в Дубае, в районе залива Dubai Creek, сообщает Вести.ру.

Дизайнеры сейчас работают над проектами трех домов, полностью дизайн разработают в течение года.

Город Аладдина будет состоять из торговых и гостиничных помещений, соединенных между собой переходами в форме драконов и змей, и оснащенными передвижными полами. Общая площадь проекта составляет 110 тысяч квадратных метров.