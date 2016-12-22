В Одессе пьяные военные устроили стрельбу в ресторане

В воскресенье ночью полиция задержала мужчин, которые устроили стрельбу возле одного из развлекательных заведений в центре Одессы.

"Около трех часов ночи на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Екатерининской слышны выстрелы", - пишет пресс-служба патрульной полиции Одессы.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что произошел конфликт между тремя военными и охраной развлекательного заведения. После этого пьяные военные открыли стрельбу.