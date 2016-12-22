Молдавское село терроризирует девятиклассник

Село Куйзовка Резинского района терроризирует девятиклассник. Он грабит соседские дома и хозяйства. Обворовал даже собственную бабушку.

По словам мэра села, видимых причин криминальных наклонностей подростка нет - мальчик из благополучной семьи.

"Это полная семья, есть отец, есть мать, оба работают в сельском хозяйстве, в торговле. Родители отправили его в специализированный центр, где он находился несколько недель, но ничего в итоге не изменилось. Пришёл в лицей с ножом, начал терроризировать одноклассников. Их родители взбунтовались, заявили, что перестанут отпускать детей в школу", - поведал мэр села Куйзовка Ион Цуркан.

Как рассказала бабушка подростка, внук не показывается дома уже третий день. На прошлой неделе он обокрал продовольственный магазин и односельчан.

"Мы пришли утром и обнаружили, что роллета повреждена, открыть ее мы не смогли. Заглянули внутрь через щель и увидели открытое окно. Вор взял конфеты, сладкую воду, шампанское, много сигарет", - рассказала продавец Варвара Дука.

По информации участкового, подросток замешан во многих случаях кражи. На имя школьника открыли уголовные дела, а самого его объявили в розыск.

"Очень много от него проблем. Селяне на него часто жаловались. Сейчас на его имя открыты несколько дел, мы выясняем все обстоятельства. По месту жительства он отсутствует. Нет его и в школе. Мы объявили его в розыск", - сообщил участковый Евгений Атаманенко.

Как сообщил семейный врач, подросток стоит на учёте у психиатра. Администрация лицея отказалась разговаривать о своем ученике со съемочной группой, а также запретила общение с журналистами лицеистам и учителям.