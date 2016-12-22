Россия готова сократить объемы нефтедобычи

Россия готова сократить объемы нефтедобычи и присоединиться к соответствующей инициативе стран ОПЕК.

"Заморозка или даже сокращение добычи нефти является, пожалуй, единственно правильным решением для всей мировой энергетики", - заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 10 октября, выступая на Международном энергетическом форуме в Стамбуле.

По словам Путина, Россия поддерживает инициативу ОПЕК "по фиксации лимитов на добычу" и рассчитывает, что в ноябре на заседании ОПЕК она воплотится в конкретные договоренности. Присоединение нефтедобывающих стран к заморозке или сокращению нефтедобычи "даст позитивный сигнал рынкам и инвесторам", цитирует заявление Путина "Интерфакс".

В понедельник цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures впервые с первой половины 2015 года превысила отметку в 53 доллара за баррель, подорожав на 2,43 процента. Котировки ноябрьских фьючерсов нефти марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 2,41 процента и достигли 51,01 доллара за баррель, отмечает dw.com.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что страны ОПЕК договорились заморозить добычу нефти на уровне от 32,5 до 33 миллионов баррелей в день. Этот решение должно быть формально подтверждено на встрече в Вене 30 ноября.