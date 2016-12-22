Российские мужчины вошли в тройку самых некрасивых в мире

Наименее привлекательные в мире мужчины живут в Великобритании, России и Польше. Такие данные приводит газета Metro со ссылкой на статистику популярного сайта знакомств BeautifulPeople.com.

Чтобы вступить в данное сообщество, претенденту необходимо выложить свою фотографию и получить одобрение большинства уже состоящих в нем участников противоположного пола, пояснил исполнительный директор ресурса Грег Ходж.

По его словам, в настоящее время попасть в базу удалось только 9% представителям из вышеперечисленных стран. При этом 60% принятых в сообщество составляют мужчины из Швеции, 40% - из Дании, 41% - из Бразилии.

Что касается женщин, то наименее привлекательными пользователи сайта считают жительниц Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. Самые же красивые дамы - из Норвегии (70%), Швеции (62 %) и Исландии (61%).

Администрация BeautifulPeople.com также сообщила об открытии в Лос-Анджелесе ресторана "Только для красивых". Фейсконтроль на входе в заведение будет осуществлять целое жюри - "полиция красоты" - из тренеров звезд, моделей и актеров, передает newsru.com.