В мире каждые семь секунд выходит замуж девочка младше 15 лет

В мире каждые семь секунд выходит замуж девушка младше 15 лет, говорится в докладе благотворительной организации Save the Children.

В странах вроде Афганистана, Йемена, Индии и Сомали девочек в возрасте 10 лет вынуждают выходить замуж за мужчин намного старше, говорится в докладе.

Ранние браки часто разрушают жизнь девочек: они лишаются права на получение образования и развития, уверены в организации. Также девочек фактически лишают права быть ребенком, говорится в докладе.

По мнению авторов исследования, девочки, рано вышедшие замуж, обычно не могут посещать школу. Их шансы столкнуться с домашним насилием, издевательствами и сексуальным насилием гораздо выше. Девочки рано беременеют, а также подвержены различным заболеваниям, передающимся половым путем, включая ВИЧ, передает ВВС.

Ранние браки особенно распространены в бедных странах, в которых происходят вооруженные конфликты и гуманитарные кризисы. Например, часто девочек выдают замуж в семьях беженцев, чтобы спасти их от бедности.

В докладе организации составлен рейтинг стран мира в зависимости от возможностей, которые они дают девочкам. Рейтинг учитывает такие критерии как распространенность детских браков, возраст, когда женщина впервые рожает ребенка, материнская смертность, уровень образования женщин и прочие факторы.

В конце рейтинга находятся Нигер, Чад, Центральноафриканская Республика, Мали и Сомали. Во всех этих странах девочки рано вступают в брак и рано заводят детей, часто умирают при родах и редко получают образование.

Рейтинг возглавили страны Северной Европы: Швеция, Финляндия и Норвегия. США оказались лишь на 32-ом месте рейтинга во многом из-за высокой материнской смертности: в США 14 женщин умирает на каждые 100 тысяч родов, такой же уровень материнской смертности в Уругвае и Ливане. Россия в рейтинге не представлена.