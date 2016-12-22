ФСБ сообщила о задержании украинца в Крыму

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины по подозрению в перевозке экстремистской литературы, сообщают информагентства со ссылкой на пограничное управление ФСБ.

В ведомстве уточнили, что украинца задержали на пункте пропуска "Джанкой" в Крыму, на котором работают российские пограничники. Они решили осмотреть машину "Фиат", на которой 34-летний гражданин Украины пытался въехать в Крым.

В сообщении ведомства говорится, что среди его вещей обнаружили "сборник лекций экстремистского содержания". При этом в ФСБ не уточнили название книги. Имени задержанного ведомство также не называет.

В сообщении не уточняется, возбуждено ли в отношении мужчины дело и каков его процессуальный статус. Украина на сообщение о задержании своего гражданина в Крыму пока официально не отреагировала, отмечает ВВС.

Российские пограничники не первый раз задерживают украинца при попытке въехать в Крым. Предыдущий такой случай произошел в середине сентября, однако тогда причиной задержания стало то, что украинец ранее был заочно осужден в Иране и разыскивался этой страной.

Также российские спецслужбы в августе отчитались о задержании украинца Евгения Панова. Его обвинили в подготовке терактов на полуострове. При этом украинская сторона полагает, что Панова похитили на Украине, а потом вывезли в Россию.