Против судьи разрешили открыть уголовное дело

Высший совет магистратуры разрешил возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности судью по уголовному преследованию из Резины за вынесение решения, противоречащего закону.

Из материалов прокуратуры следует, что в мае 2010 года судья применил незаконно положения законодательства об амнистии и сократил на четверть период исполнения наказания, примененного по отношению к рецидивисту Виталию Проки. Он был осужден за тяжкие преступления, совершенные с особой жестокостью в присутствии несовершеннолетнего ребенка и повлекшие смерть двух человек. В сентябре 2010 года тот же судья по уголовному преследованию освободил условно и досрочно этого же осужденного.



После необоснованного освобождения осужденного Виталия Проки в период, в котором он должен был отбывать наказание, назначенное национальным судам, он совершил ряд особо тяжких преступлений на территории других государств. Речь идет о покушении на убийство на территории Румынии, где был недавно окончательно приговорен Апелляционным судом Бухареста более чем к 21 году тюремного заключения за покушение на убийство на территории Великобритании совершенное в отношении гражданина Российской Федерации, передает IPN.