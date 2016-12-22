На 22 улицах столицы частично приостановлено движение

Национальный инспекторат патрулирования предупреждает о том, что в связи с проведением работ по техническому обслуживанию дорожной инфраструктуры, во вторник, 11 октября, частично приостановлено движение на целом ряде улиц столицы.

Речь идёт об улицах Гренобле, Н. Тестимициану, Миорица, И. Инкулец, А. Щусев, М. Когэлничану, A. Матеевич, Н. Йорга, Сфатул Цэрий, М. Чеботарь, С. Лазо, П. Мовилэ, Т. Чорбэ, Измаил, Албишоара, Д. Кантемир, А. Пушкин, В. Александри, Г. Виеру, Петрикань, Куза-Водэ и о проспекте Траян, передает ipn.md.



Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям объезжать эти участки дорог. В то же время, НИП предупреждает водителей о необходимости следовать дорожным указателям, соблюдать правила дорожного движения, вести себя адекватно и осторожно при следовании через упомянутые зоны.