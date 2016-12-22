Арестованный в Германии сириец готовил взрыв в аэропорту Берлина

Глава германской контрразведки заявил, что задержанный в понедельник выходец из Сирии собирал бомбу, намереваясь, по всей видимости, совершить нападение на один из аэропортов Берлина.

Как рассказал в интервью телеканалу ARD глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Маасен, с начала сентября у разведслужб была информация о намерении группировки, называющей себя "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах), атаковать объекты транспортной инфраструктуры Германии.

В минувший четверг спецслужбам удалось идентифицировать подозреваемого, обнаруженного в Саксонии, и установить за ним круглостуточное наблюдение.

Им оказался 22-летний Джабер аль-Бакр, который прибыл в Германию в феврале прошлого года во время массового наплыва в страну беженцев с Ближнего Востока и получил временное убежище четыре месяца спустя. По словам официальных лиц, он ничем не выделялся среди прочих мигрантов и не вызывал никаких подозрений.

Решение о задержании сирийца было принято после того, как на следующий день после начала слежки тот приобрел в магазине уцененных товаров жаростойкий клей. Это, по мнению полиции, было последним компонентом, необходимым для сборки бомбы. В результате обыска в квартире подозреваемого было обнаружено мощное взрывное устройство, полностью готовое к использованию, передает ВВС.

"По полученной нами информации секретных служб, первоначально его целью были поезда в Германии, однако в конечном итоге он выбрал берлинский аэропорт", - сказал шеф контрразведки.

Джабер аль-Бакр сумел скрыться от полицейских, которые не решились стрелять по нему на людной улице, и был задержан лишь в понедельник в Лейпциге на квартире сирийских беженцев. Он обратился к ним с просьбой укрыть его, однако те, узнав, что их соотечественник находится в розыске, связали его и сдали полиции.

Как заявил глава прокуратуры Германии Питер Франк, расследование дела передано его ведомству по причине чрезвычайной тяжести обвинений.

"Общественная опасность характеризуется главным образом тем фактом, что подозреваемый произвел чрезвычайно мощную взрывчатку, для которой требуется специальная экспертиза, и произвел ее в очень большом количестве", - сказал прокурор.

Ранее следователи сообщили, что в квартире подозреваемого нашли порядка 1,5 кг "чрезвычайно опасного взрывчатого вещества". По данным полиции Германии, речь идет о трипероксиде ацетона - крайне нестабильном веществе, нередко используемом для совершения террористических актов. В частности, его использовали исламисты при нападении в Париже в 2015 году.

По заявлению министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера, задержанный сириец, похоже, вдохновлялся идеями ИГ и мог готовить нападения, сравнимые по масштабу с терактами в Париже 15 ноября прошлого года и в Брюсселе 22 марта этого года.