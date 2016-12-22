Родители известного геймера организовали прямую трансляцию его похорон

Родственники известного геймера, профессионального игрока в Call of Duty Филиппа Phizzurp Клеменова, который погиб в автокатастрофе, устроили трансляцию его похорон на канале Twitch. Как сообщает Newstes, церемонию посмотрели более 15 тысяч пользователей.

Похороны 24-летнего стримера проходили 9 октября в штате Колорадо. Решение транслировать их онлайн родители приняли после того, как фанаты Клеменова пожертвовали им почти 20 тысяч долларов, передает Лента.ру.

Клеменов, русский по происхождению, последние несколько лет жил в США. Он начал киберспортивную карьеру в 2011 году, когда ему было 18 лет, в составе команды Team FeaR. В дальнейшем он присоединился к команде H2K Gaming. Свои матчи в Call of Duty он транслировал в Twitch, на его аккаунт подписано 62 тысячи человек.

Клеменов погиб 2 октября. О смерти в Twitter сообщила его девушка, которая в момент аварии находилась с ним в машине. По ее словам, молодой человек потерял управление над автомобилем, после чего машина вылетела с трассы и врезалась в несколько деревьев и фонарный столб.