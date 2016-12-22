Врач одной из российских больниц посоветовал пациентке сходить в церковь и поставить свечку

Департамент здравоохранения Приморья проведет проверку по сообщениям СМИ о том, что в одной из больниц Дальнегорска девушке, которую укусила бездомная собака, не сделали прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины, посоветовав вместо этого сходить в церковь.

О проверке информагентствам сообщила представитель департамента здравоохранения Ксения Гусенцова, передает ВВС.

По ее словам, в Дальнегорске могли возникнуть перебои с вакциной из-за наводнения, а соответствующие торги на поставку вакцины не смогли провести из-за чрезвычайной ситуации, передает Интерфакс.

"Дальнегорск - это единственная территория, где сложилась подобная ситуация, где отсутствует вакцина от бешенства", - цитируют Гусенцову РИА Новости.

Она заявила, что главврач больницы напишет объяснительную и проведет внутреннюю проверку в учреждении из-за отсутствия вакцины, так как больницы должны ее закупать самостоятельно, а также по вопросу корректности обращения с пациентами в больнице.

"В любом случае недопустимо так говорить пациенту", - заявила она. Она также заверила, что вопрос с вакциной будет решен до конца недели.

Об инциденте ранее сообщила агентству Регнум мать пострадавшей. По данным издания, 9 октября девушка, которую неделю назад укусила собака, пришла в травматологическое отделение больницы на плановую вакцинацию. Медсестра отказалась сделать ей прививку, объяснив отказ отсутствием вакцины.

После этого в больницу поехала мать девушки. Ей врач сообщил, что вакцина закончилась. При этом, по словам женщины, врач также не дал направления в другую больницу в соседнем районе, так как там вакцины тоже не было.

"На мой вопрос, что делать, если вдруг собака, укусившая дочь, бешеная, он дал шокирующий ответ: "Идите в церковь, свечку поставьте, чтоб собака оказалась здоровой", - цитирует агентство мать девушки.