Полиция Нью-Йорка задержала россиянку по подозрению в вымогательстве

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка задержали 26-летнюю Светлану Захарову после ее возвращения в США. Она подозревается в вымогательстве путем шантажа.

В феврале этого года Захарова покинула США после того, как обвинила бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера в нанесении ей телесных повреждений.

Как пояснил адвокат бывшего чиновника Адам Кауфман, встреча его доверителя и подозреваемой по ее инициативе действительно имела место в номере одной из гостиниц в Нью-Йорке.

«После непродолжительной беседы бывший чиновник покинул отель. Через несколько часов она перезвонила и попросила о новом свидании. При этом Захарова была взвинчена и угрожала нанести себе увечья», — рассказал адвокат.

По его словам, затем подозреваемая позвонила в службу спасения и заявила о сильных порезах. Приехавшие на место врачи действительно обнаружили на ее руке рассечение и увезли Захарову в больницу. Уже в госпитале она рассказала, что подверглась нападению со стороны Спитцера, который якобы ее душил и несколько раз сильно толкнул.

Однако от подачи официального заявления в правоохранительные органы россиянка отказалась, мотивируя свое решение необходимостью срочно уехать в Россию. Позже стало известно, что Захарова потребовала от бывшего губернатора 50 тысяч долларов за молчание, передает Лента.ру.

Бывшего губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер покинул свой пост в 2008 году на фоне признаний в том, что пользовался услугами проституток. Также бывшего чиновника подозревали в сутенерстве, однако официальных обвинений выдвинуто не было.