Черный кот по кличке Люцифер, живущий в одной из ветеринарных клиник Перми, спас жизнь восьмерым собратьям, став для них донором крови.
Специалисты клиники рассказали, что найти донора для животных сложно, так как групп крови у них больше, чем у людей. Кроме того, кот-донор может проходить процедуры не чаще двух раз в месяц, так как цикл обновления крови длится 12 дней, передает Лента.ру.
Ветеринары рассказали, что Люцифер (в клинике его называют Лютиком) выполняет также функции психотерапевта для пациентов, в том числе крупных собак, которых он совершенно не боится.
"Он любит находиться рядом с другими животными, иногда он наблюдает, как ассистенты проводят утренние процедуры или находится поблизости в момент осмотра тяжелого пациента доктором. Время от времени мы видим его рядом с другими животными, которые готовятся к операциям или ждут своих хозяев, чтобы ехать домой", - объяснили они.
Зоопсихолог Елена Лотиева пояснила, что кот действительно может оказывать поддержку другим зверям. "Есть животные, которые испытывают сострадание к своим собратьям, совсем как люди. Видимо, Люцифер из таких, он способен испытывать жалость", - сказала она.
По информации пермского интернет-издания "Рифей", несколько лет назад Лютика подобрала на улице одна из сотрудниц клиники. Котенок почти не мог двигаться из-за поврежденного позвоночника. За полгода его поставили на ноги, но походка до сих пор остается нетвердой. "Сейчас он уже привык, что все носят его на ручках. Так что порой нам кажется, что он немножко притворяется", - рассказала ветеринар Мария Косарева.
Комментарии
- Британское правительство реабилитирует осужденных за гомосексуализм
- Младшеклассник вынес из запертого горящего дома годовалую сестру
- Осужденных в СССР атаманов Холодного Яра реабилитировали
- В Праге по запросу США задержали российского хакера
- "Отдам в добрые руки": хабаровских школьниц обвиняют в истязании животных
- Семья беженцев в Германии пыталась продать ребенка на eBay
- Птенцу киви спасли жизнь с помощью пластыря
- Житель ОАЭ впервые увидел жену без макияжа и подал на развод
- На атомной станции в Тверской области произошло задымление
- Новобрачные и гости сбежали со свадьбы, не расплатившись за банкет в ресторане
- (P) Mio lansează în Moldova noile GPS-uri Mio Spirit cu navigaţie optimizată în funcţie de regiune
- Скончался актер Владимир Зельдин
- В Москве обнаружили грузовой вагон с боеприпасами
- Первый тур выборов не определил нового президента Молдовы
- Британское правительство реабилитирует осужденных за гомосексуализм
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул