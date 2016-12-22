Кот-донор Люцифер спас восьмерых собратьев. ВИДЕО

Черный кот по кличке Люцифер, живущий в одной из ветеринарных клиник Перми, спас жизнь восьмерым собратьям, став для них донором крови.

Специалисты клиники рассказали, что найти донора для животных сложно, так как групп крови у них больше, чем у людей. Кроме того, кот-донор может проходить процедуры не чаще двух раз в месяц, так как цикл обновления крови длится 12 дней, передает Лента.ру.

Ветеринары рассказали, что Люцифер (в клинике его называют Лютиком) выполняет также функции психотерапевта для пациентов, в том числе крупных собак, которых он совершенно не боится.

"Он любит находиться рядом с другими животными, иногда он наблюдает, как ассистенты проводят утренние процедуры или находится поблизости в момент осмотра тяжелого пациента доктором. Время от времени мы видим его рядом с другими животными, которые готовятся к операциям или ждут своих хозяев, чтобы ехать домой", - объяснили они.

Зоопсихолог Елена Лотиева пояснила, что кот действительно может оказывать поддержку другим зверям. "Есть животные, которые испытывают сострадание к своим собратьям, совсем как люди. Видимо, Люцифер из таких, он способен испытывать жалость", - сказала она.

По информации пермского интернет-издания "Рифей", несколько лет назад Лютика подобрала на улице одна из сотрудниц клиники. Котенок почти не мог двигаться из-за поврежденного позвоночника. За полгода его поставили на ноги, но походка до сих пор остается нетвердой. "Сейчас он уже привык, что все носят его на ручках. Так что порой нам кажется, что он немножко притворяется", - рассказала ветеринар Мария Косарева.