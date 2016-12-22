Обезьяны научились предсказывать действия человека

Биологи из Киотского университета (Япония) провели эксперимент, в ходе которого доказали, что человекообразные обезьяны могут предугадывать действия людей, в том числе и ошибочные.

Ученые показали орангутанам, шимпанзе и бонобо видеозапись с юмористическими сценками, изначально снятую для маленьких детей. В сценках участвовали два человека, один из которых был переодет в костюм примата. В ходе эксперимента ученые с помощью инфракрасного трекинга глаз отслеживали, на что именно смотрели животные.

Выяснилось, что обезьяны иногда могли предугадать будущие действия человека, хотя они и были ложными. К примеру, животные ожидали, что человек обязательно проверит куст, куда, по его мнению, мог спрятаться второй, несмотря на то, что несколькими секундами ранее последний сбежал из кадра.

По словам ученых, дети начинают понимать концепцию ложных убеждений в четыре года. При этом в рамках эксперимента выяснилось, что некоторые обезьяны могут делать это лучше. Они, подобно людям, формируют модель психического состояния человека, в результате чего могут понимать чужие мысли и прогнозировать поведение, передает moya-planeta.ru.