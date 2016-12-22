В Австралии начался суд над мужчиной, которого обвиняют в убийстве 26-летней девушки, которую он встретил на сайте знакомств Tinder.
Вариенна Райт приехала в Брисбен на свадьбу подруги. В городе она пошла на свидание с Гейблом Тости, с которым она познакомилась через Tinder.
Суду была предоставлена аудиозапись свидания. Сцена разыгрывается в номере отеля. Все начинается мирно: пара общается, на фоне играет музыка. Однако через некоторое время слышно, как Тости вскрикивает от боли после того, как Райт ударила его.
В суде Тости рассказал, что девушка напала на него, бросалась в него декоративными камнями, которые были в номере, и даже ударила его телескопом. На записи слышна их ссора, в ходе которой Тости назвал спутницу "психопаткой". Затем, пытаясь сдержать ее агрессию, мужчина запер ее на балконе.
Райт, видимо, была напугана, и ей не оставалось ничего другого, как попытаться спуститься на этаж ниже, чтобы покинуть здание, пишет газета New York Daily News. Девушка, которая проживала под номером Тости, рассказала, что слышала звуки борьбы. Позже она увидела, как ноги Райт свешиваются с балкона, а затем та сорвалась и упала.
Прокурор обвиняет Тости в непреднамеренном убийстве: своими действиями он довел девушку до того, что она попыталась сбежать через балкон. Мужчина настаивает на своей невиновности. Ожидается, что судебное заседание будет длиться семь или восемь дней, сообщает Вести.ру.
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Би-би-си, Сеул