В Одессе мужчина останавливал маршрутку стрельбой

В центре Одессы мужчина стрелял по проезжавшей мимо маршрутке из травматического оружия. Об этом сообщает издание УСИ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Инцидент произошел сегодня утром, 11 октября, на перекрестке улиц Екатерининская и Еврейская.

"Мужчина начал стрельбу после того, как водитель автобуса не остановился, чтобы подобрать его", - указано в сообщении.

По словам очевидцев в соцсети, водитель маршрутки не пропустил пешехода по сигналу светофора. В ответ тот открыл стрельбу. Свидетели отмечают, что стрелявший был пьяным или в состоянии наркотического опьянения.

Во время инцидента в боковое окно водителя попало четыре пули, передает korrespondent.net. О пострадавших пока не сообщается. Стрелявшего уже задержали и доставили в райотдел полиции.