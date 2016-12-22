Люксембург предлагает закрыть внутренние границы Евросоюза

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель предложил на одни сутки закрыть внутренние границы Евросоюза. По его мнению, это шокирует избирателей, которые не привыкли стоять в очередях. Тем самым они начнут ценить преимущество передвижения без виз.

"Закрытие границ на один день могло бы показать людям, что значит стоять по два часа на границе, чтобы попасть в Италию или Испанию. Так они увидят, как живут люди за пределами Евросоюза. То, что я говорю, звучит ужасно, но было бы хорошо, если бы люди все это поняли", – сказал он.

Беттель также добавил, что Евросоюз должен твердо придерживаться позиции в вопросе выхода Великобритании из ЕС, передает korrespondent.net.

"Пока Великобритания была в Евросоюзе, они думали о том, чтобы его покинуть. Когда они решили выйти, думают, как остаться. Но мы не в Facebook, где можно установить статус "все сложно", – сказал Беттель.