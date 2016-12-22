Саудовский школьник сядет в тюрьму за онлайн-флирт с американкой

Подросток Абу Син из Саудовской Аравии получит до пяти лет лишения свободы за флирт с американкой в онлайн-чате YouNow.

Несовершеннолетний школьник связался с 21-летней Кристиной Крокетт из Калифорнии и в шутку предложил ей выйти за него замуж. В ответ американка нарисовала у себя на пальце обручальное кольцо и призналась подростку в любви. После этого пара еще несколько раз созванивалась по видеосвязи и флиртовала, а Крокетт выложила записи их разговоров на YouTube.

В итоге сотрудники саудовской Комиссии по поощрению добродетели и удержанию от порока (религиозной полиции) арестовали Абу Сина за аморальное поведение. Его обвинили в создании материалов, порочащих моральные и религиозные нормы, а также формировании негативного образа о жителях страны. В настоящее время подросток ожидает суда, сообщает Лента.ру.