Задержан бывший первый замгенпрокурора Андрей Пынтя

Бывший первый замгенерального прокурора Андрей Пынтя задержан сегодня в Кишиневе. Его подозревают в превышении служебных полномочий. Информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Пынте грозит до 15 лет тюрьмы.

Расследованием занимается прокуратура антикоррупции, сообщает Publika TV. Речь идет о незаконной передаче в Россию дела криминального авторитета - Григория Карамалака, известного по кличке "Болгар". Карамалак обвинялся в Молдове в бандитизме, шантаже, вымогательстве и вооруженных ограблениях. В 98-ом он сбежал в Россию и был объявлен в международный розыск.

В 2014-ом Генеральная прокуратура передала дело "Болгара" в Россию, где впоследствии с него сняли все обвинения. Согласие на передачу дела в Москву дал лично Андрей Пынтя, на тот момент первый зам-генерального прокурора. Ранее экс- глава прокуратуры Кишинева - Ион Дьяков заявил для Deschide.md, что за такую "услугу" Карамалак заплатил порядка полутора миллионов долларов. Кроме того Дьяков в интервью подчеркнул, что Пынтя принял незаконное решение, воспользовавшись отъездом генерального прокурора.

И это вопреки решению Высшей судебной палаты, по которому передача дела в Россию была невозможна. Блоггер Вячеслав Балакчи писал, что в этом "Болгару" способствовал мэр Бельц - Ренато Усатый, а также один высокопоставленный молдавский политик. Имя политика и детали этого дела блоггер обещал вскоре опубликовать. В прессе неоднократно появлялась информация о дружбе Карамалака и Усатого.