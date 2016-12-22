"Его нашли мертвым в центре села. Он был убит во время драки с двумя приятелями. Они признали свою вину и говорят, что все произошло из-за девушки. Его били камнями, ногами. Это было что-то ужасное", - рассказали близкие жертвы.

По данным представителя дрокиевского инспектората полиции, несчастье произошло 7 октября около 00:30. В ходе расследования выяснилось, что молодого человека избивали двое 20-летних односельчан. Заметив, что жертва не дышит, парни сбежали с места происшествия.

"Утром 7 октября, около 6:50, во дворе детского сада села Никорень, было найдено тело молодого человека 23 лет с признаками насильственной смерти. На место прибыла оперативная группа", - сообщили в полиции

Подозреваемых задержали и доставили в полицию. Им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.