Калмык и Рогозин обсудили развитие молдо-российских торговых отношений

Новый план действий по развитию торгово-экономических отношений между Молдовой и Россией на 2016-17 годы подпишут в конце ноября в Сочи. Об этом договорились вчера на встрече в Кишиневе вице-премьер Октавиан Калмык и его российский коллега Дмитрий Рогозин.

Чиновники обсудили каждую из 13 глав, которые будут включены в документ. Они также пришли к мнению, что устранение барьеров для торговли между двумя государствами возможно и при участии Молдовы в режиме свободной торговли как с ЕС, так и со странами СНГ.



Калмык и Рогозин говорили также об устранении таможенных пошлин, и о транзите молдавских товаров по территории России в Казахстан и Кыргызстан