Молдавские ученые намерены вырастить в лаборатории здоровые клетки печени

Пациентов, страдающих циррозом печени, можно будет спасти. Молдавские учёные намерены имплантировать в заражённые органы здоровые клетки печени больного. Исследования начались в прошлом году, опыты пока проводят на мышах.

Как сообщает Publika TV, Метод исследования заключается в отборе проб клеток печени мышей. В случае людей, печень возьмут у донора в состоянии смерти мозга или от умершего человека.

"Здесь остались только коллагеновые волокна, клетки устранили. Почему важно, чтобы не было клеток? Чтобы после трансплантации не было отторжения", - пояснила исследователь Марианна Жиан.

На втором этапе исследования предполагается выращивать в лаборатории клетки печени, которые затем вживят в орган.

"Клетки можно изъять из здоровой части собственной печени и умножить. Также гепатоциты можно получить из костного мозга или стволовых клеток периферической крови. С помощью определенных факторов роста мы преобразуем их в гепатоциты", - рассказал доктор медицинских наук Виорел Наку.

В итоге новую печень трансплантируют мышам. Если они выживут, тогда технологию смогут применить и на людях. Больные получат печень, созданную из собственных клеток.

"Если мы сможем создать орган с помощью тканевой инженерии, больше не будет таких длинных списков ожидания на трансплантацию печени пациентов с хроническими патологиями на финальной стадии", - сказал академик Владимир Хотиняну.

Этот молодой человек страдает хроническим заболеванием печени. Врачи сумели остановить дегенерацию функций организма, но ненадолго.

До сих пор в нашей стране провели 25 операций по трансплантации печении, в списках ожидания - еще 100 человек.