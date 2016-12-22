В Кишиневском аэропорту задержали российского военного

Российского военного задержали в Кишиневском аэропорту и депортировали из страны на 15 лет. Офицеры СИБа и Пограничная полиция запретили последующий въезд в Молдову полковнику СОБРа МВД Татарстана в отставке.

Информацию для Publika TV подтвердил глава Пограничной полиции - Фредолин Лекарь.



По его словам, военного выдворили из страны из-за угрозы национальной безопасности. Как пишет портал Deschide,md, полковник Радислав Сабиров участвовал в вооруженном конфликте 92-го года на стороне приднестровских сепаратистов.



Портал Новости ПМР пишет, что он прилетел в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Бендеры. А на сайте администрации Шевчука сообщают, что глава Левобережья лично пригласил Сабирова в Приднестровье в качестве почетного гостя.



На сайте Евгения Шевчука подчеркивается также, что в 92-ом Радислав Сабиров защищал Левобережье от "военной агрессии со стороны Молдовы".