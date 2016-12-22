Часть Токио осталась без света

Более 350 тыс. домов на западе и северо-западе Токио остались без электричества. Как сообщает компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO), специалисты выясняют причины масштабного отключения электроэнергии в японской столице.

По данным японского телеканала NHK, в результате происшествия на улицах оставшихся без света районов не работают светофоры, а движение регулируют полицейские. Поезда на нескольких железнодорожных линиях остановились. Без света остались некоторые здания в центре Токио. Пострадала и работа двух линий метро.

ТЕРСО работает над восстановлением электроснабжения.

Между тем, агентство Блумберг и NHK сообщают, что на одном из объектов ТЕРСО в префектуре Сайтама произошло возгорание.