Мать подруги Джима Керри подала на него в суд из-за смерти дочери

Мать бывшей подруги Джима Керри Катрионы Уайт, умершей от передозировки лекарств в сентябре прошлого года, подала в суд на актера. Она обвиняет Керри в причинении смерти в результате противоправных действий.

Иск подан спустя меньше месяца после того, как с аналогичным заявлением в суд обратился супруг покойной, сообщает ВВС.

Оба они утверждают, что Уайт лишила себя жизни, приняв чрезмерную дозу рецептурного лекарственного препарата, который достал для нее Джим Керри. Адвокаты киноактера заявляют в свою очередь, что эти обвинения надуманны и категорически отрицаются их подзащитным.

Мать покойной Бриджид Суитман заявила, что Керри должно быть стыдно за то, как он обращался с ее дочерью.

"Как семья мы хотим, чтобы мир знал правду о том, кем на самом деле является Джим Керри - человеком, который заразит вашу дочь тремя инфекциями, передаваемыми половым путем, будет врать об этом, обзывать ее ужасными словами, унижать, привлекать своих дорогостоящих юристов, чтобы попытаться заткнуть рот ей и ее семье, а затем даст ей нелегальные лекарства", - заявила Суитман.

Ранее подобный иск в отношении Джима Керри подал в суд США муж девушки Марк Бертон. Он обвинил актера в том, что тот, "используя свое колоссальное богатство и статус знаменитости", незаконно добывал для нее лекарственные препараты, продающиеся только по рецепту, в результате приема которых она и скончалась.

В своем исковом заявлении он также утверждает, что Керри заразил ее двумя видами герпеса и гонореей в 2013 году, однако оказал на нее нажим, чтобы она хранила это в тайне.

В ответ на этот иск 54-летний актер заявил: "Разве так "муж" чтит память своей покойной "жены"? Истинная болезнь здесь - это жадность, позорная, постыдная жадность". Его адвокаты настаивают, что единственная цель истцов - нажиться за счет их клиента и что он не собирается платить деньги, чтобы замять этот "хищнический иск".

В сентябре прошлого года полицейские обнаружили тело 30-летней Катрионы Уайт, работавшей гримершей, в ее доме в Лос-Анджелесе. За несколько часов до смерти она и Керри приняли решение расстаться. Джим Керри отметил, что проблемы у Уайт начались еще до знакомства с ним.