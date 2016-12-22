Британский фунт продолжает падение

Британский фунт стерлингов продолжил терять свою стоимость относительно как доллара, так и евро на торгах вечером во вторник.

По отношению к американской валюте фунт упал более чем на 2%, в какой-то момент достигнув отметки в 1,21 доллара, в то время как относительно евро курс британской валюты опускался ниже 1,10 евро.

С 23 июня, когда Британия проголосовала за выход из Евросоюза, фунт подешевел примерно на 19% по отношению к доллару, достигнув значений, до которых он не опускался с 1985 года, отмечает ВВС.

Поскольку единая европейская валюта также подешевела относительно доллара, падение фунта к евро оказалось не столь выраженным, и сейчас курс находится примерно на уровне 2013 года.

Курс британской денежной единицы остается на самом низком уровне после стремительного обвала в прошлую пятницу, когда он рухнул до отметки 1,18 доллара прежде, чем вернуть часть потерянной стоимости.

Член комитета по учетным ставкам Банка Англии Майкл Сондерс ранее заявлял, что курс фунта может продолжить падение, однако его недавний обвал не должен служить непосредственной причиной для беспокойства.

По словам трейдеров, причиной сегодняшнего падения курса могло стать давление, оказываемое на фунт сообщениями о том, что крупные американские банки Citi и Morgan Stanley могут перевести своих сотрудников из Лондона, что усиливает опасения о возможном бегстве иностранных капиталов из Британии.

Тем временем лондонский биржевой индекс FTSE 100, характеризующий деловую активность британских компаний, продолжает колебаться вблизи рекордно высоких отметок.