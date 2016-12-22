ВОЗ поддержала введение налога на сладкие напитки

Всемирная организация здравоохранения выразила поддержку странам, вводящим дополнительный "сахарный налог" на сладкие продукты и напитки.

Согласно обнародованному новому докладу ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу населения на более здоровое питание в целом, пишет ВВС.

Ранее Всемирная организация здравоохранения просто выступала с рекомендациями уменьшить потребление сахара, воздерживаясь при этом от открытой поддержки налоговых мер.

Некоторые страны, в том числе Мексика и Венгрия, уже ввели дополнительный налог на сладкие продукты и напитки. В следующем году аналогичный "сахарный налог" вводит ЮАР - первая среди стран Африки.

Снижение потребления так называемых свободных сахаров ведет к уменьшению числа страдающих ожирением, диабетом и кариесом, указывает ВОЗ. К свободным сахарам относятся моносахариды, такие как глюкоза и фруктоза, а также дисахариды, например, сахароза или столовый сахар, добавляемые в пищевые продукты и напитки производителями.

Свободные сахара также естественным образом образуются в природных условиях и присутствуют в меде, сиропах, и концентратах фруктовых соков.

ВОЗ не считает опасным потребление естественных сахаров, которыми богаты фрукты, овощи и молоко.