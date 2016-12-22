Салон дизайнерской мебели и интерьеров открылся в столице

В Кишиневе с 12 по 15 октября проходит VI Международный салон дизайнерской мебели и интерьеров DAS Interior Show. Мероприятие организовано Poliproject Exhibitions и Издательским домом DAS

Директор Poliproject Exhibitions Марина Тирон отметила для Молдпрес, что нынешняя выставка является одним из самых важных событий в области дизайна интерьера в Молдове. В этом году в ней приняли участие более 30 компаний, на их стендах представлены работы профессиональных дизайнеров.

"Каждый стенд является продуктом тесного сотрудничества дизайнеров и компаний-участниц. Дизайнерские проекты вдохновляют на новые идеи, передают современные тенденции и технологи в области дизайна интерьеров", - отметила Марина Тирон.

Она также рассказала о новинке VI Международного салона: уголке дизайнера, где все желающие могут получить профессиональную консультацию по вопросам перепланировки, архитектурных и дизайнерских проектов, декоративному оформлению помещений и др.

Проходит мероприятие в Международном выставочном центре "Молдэкспо".