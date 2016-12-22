В амбаре нашли секретные военные технологии США

В американском городе Оклахома-Сити в одном из амбаров оказались две капсулы времени с засекреченными бомбовыми прицелами Norden M

Амбар принадлежал Дейлу Бьюрэнду, а капсулы он использовал в качестве верстака с 1953 года. Позже они были переданы некоммерческой организации Commemorative Air Force, которая располагается в Далласе.

Смотрители музея военных экспонатов, расположенного в этом городе, открыли капсулы и обнаружили там два бомбовых прицела, которые активно использовалась во Второй мировой войне и войне во Вьетнаме, однако были засекречены в течение многих лет.

Устройства Norden M, несмотря на надежды американских военных, были не очень точны, передает korrespondent.net.

Идея инженеров состояла в том, чтобы автоматизировать процесс прицеливания. Для этого разработчики использовали аналоговый компьютер, который рассчитывал точку удара бомбы на основе условий полета. Это позволяло корректировать прицел при изменении скорости и направления ветра.

Технологии были разработаны в условиях строгой секретности, однако сейчас система Norden M сильно устарела. В последний раз ее использовали в 1967 году, когда эскадрилья VO-67 ВМС США сбросила на Тропу Хо Ши Мина (сухопутные и водные транспортные пути Лаоса и Камбоджи) датчики слежения.