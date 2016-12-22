Адвокаты парижского террориста отказались его защищать

Адвокаты Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года, сложили с себя полномочия его защитников.

В интервью французскому телеканалу BFM TV, вышедшем в эфир в среду, 12 октября, Франк Бертон и Свен Мари заявили, что решили больше не представлять интересы Абдеслама.

"Мы уверены, что он не будет говорить, используя право на отказ давать показания", - заявил Бертон.

Абдеслама считают единственным выжившим участником террористического нападения, сыгравшим в нем ключевую роль, отмечает dw.com. До сих пор он отказывался давать любые показания по этому делу. Он был задержан в Брюсселе 18 марта 2016 года после многомесячных розысков и выдан властям Франции. Исламиста обвиняют в убийстве, покушении на убийство, лишении свободы, а также владении взрывчатыми веществами.

В результате серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года погибли 130 человек, еще 350 получили ранения. О своей причастности к этому преступлению заявила террористическая организация "Исламское государство".