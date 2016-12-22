США готовят пропорциональный ответ на атаки российских хакеров

В Белом доме рассматривают различные варианты ответа на действия российских хакеров, атаковавших сайты американских политических партий и организаций. Об этом во вторник, 11 октября, заявил официальный представитель администрации США Джош Эрнест.

"У президента есть ряд возможностей ответа, и он выберет тот вариант, который будет пропорциональным", - приводит его слова Reuters.

Эрнест также уточнил, что Барак Обама, возможно, выберет такой вариант ответа, о котором никогда не будет объявлено официально.

7 октября США выдвинули в адрес России формальное обвинение в кибератаках против организаций, связанных с американской Демократической партией. По мнению официальных лиц, инициаторы кибернападений "намеревались вмешаться в предвыборный процесс в США". Об этом говорилось в общем заявлении министерства внутренней безопасности и национальной разведки США.

В тот же день глава комитета по кибербезопасности Сената США Кори Гарднер заявил о намерении ввести законодательные санкции против России за киберпреступления, отмечает dw.com.