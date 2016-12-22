Молдова скоро перейдет на зимнее время, а Украина переведет стрелки на час назад в последний раз

В ночь с 29 на 30 октября Молдова перейдет на зимнее время. Традиционно перевод стрелок на час назад произойдет в 3:00 в последнее воскресенье месяца.

Благодаря переводу стрелок 30 октября станет на час длинее. На летнее время Молдова перейдет в последнее воскресенье марта 2017 года. Украина в этом году в последний раз переведет часы. Киевские власти отказались от ежегодного перехода на летнее время. Жители соседней страны будут жить по зимнему времени. Зимнее время является "астрономическим", летнее время вводится во многих странах мира с целью экономии электрической энергии. Переход на сезонное время практикуют примерно в 110 странах. Летнее время используют около 80 стран мира. 30 октября в Молдове пройдут президентские выборы.

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