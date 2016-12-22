Австрия отвергает возможность вступления Турции в ЕС

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц исключает членство Турции в Евросоюзе. "Я уверен, что никакого вступления Турции в ЕС не будет", - заявил политик в интервью немецкой газете Die Welt.

Причем, по словам главы австрийского внешнеполитического ведомства, это не только его позиция - подобную точку зрения разделяют главы правительств и министры иностранных дел множества европейских стран, передает dw.com.

Курц призвал быть честными в этом вопросе. Он пояснил, что "существует большая разница между тем, что думают большинство европейских политиков, и тем, что они заявляют публично". Глава МИД Австрии полагает, что против вступления Турции в Евросоюз выступает и большинство населения европейских стран.

В то же время Курц призвал к тесному сотрудничеству с Анкарой. По его словам, целью такого сотрудничества не должно стать вступление Турции в ЕС на правах полноправного члена. Гораздо важнее был бы режим "индивидуального партнерства", который предлагал для отношений между Брюсселем и Анкарой бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель.

Ранее, выступая на открытии парламента в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать полноценным членом ЕС. Он потребовал четкого ответа от Брюсселя. "Наше терпение на исходе", - заявил турецкий лидер.