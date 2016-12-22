В Skype появился синхронный перевод на русский язык

Пользователям сервиса видеосвязи Skype стала доступна функция для перевода сообщений и звонков на русский язык в режиме реального времени. Об этом сообщила компания Microsoft.

"Русский стал девятым языком, доступным пользователям Skype по всему миру", - говорится в сообщении разработчика.



На данный момент Skype Translator поддерживает русский, английский, испанский, китайский, итальянский, французский, португальский (бразильский), немецкий и арабский языки при совершении голосовых звонков, а также более 50 языков при обмене текстовыми сообщениями.



В основе функции лежит технология машинного обучения. Сервис самостоятельно совершенствуется, и чем больше людей пользуются им для общения друг с другом, тем выше становится качество перевода, передает vinegret.cz.



Воспользоваться новыми преимуществами переводчика Skype Translator могут обладатели персональных компьютеров на операционной системе Windows 7 и выше. Skype Translator интегрирован в стандартное десктопное приложение Skype для Windows. Владельцам устройств с установленным Юбилейным обновлением Windows 10 новая функциональность доступна в «предварительной версии» приложения. Пользователям устройств на базе операционных систем более ранних версий необходимо в диалоговом окне разговора из выпадающего языкового меню Skype Translator (под иконкой «глобуса») найти и выбрать русский язык.