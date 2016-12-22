Вынесен приговор для мужчины и женщины, сбросивших девушку с девятого этажа

Мужчина и женщина были приговорены Судом сектора Ботаника к 17 и 18 годам тюрьмы за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Три года назад 18-летняя девушка умерла, упав с девятого этажа жилого дома в столице. Сразу же после инцидента было возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства, но после изучения материалов дела было установлено, что жертву выбросили из окна, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Генеральной прокуратуры.



По данным правоохранительных органов, утром 29 сентября 2013 года девушка находилась в доме женщины, о ребенке которой она заботилась. Из-за того, что малыш остался без присмотра, женщина вместе с мужчиной начали избивать няню, после чего толкнули и сбросили ее с окна. Жертва умерла на месте.

Приговор можно обжаловать.