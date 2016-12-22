В Солнечной системе открыта новая планета

Американские ученые из Мичиганского университета открыли новую карликовую планету Солнечной системы. Информация о наблюдениях за небесным телом доступна на сайте Международного астрономического союза.

Карликовая планета 2014 UZ224 движется по сильновытянутой орбите на расстоянии 38-180 астрономических единиц от Солнца. Полный оборот вокруг светила небесное тело совершает за 1136 лет. В диаметре 2014 UZ224 достигает 420-1180 километров.

Карликовая планета находится на орбите в рассеянном диске - удаленном регионе Солнечной системы, который заселен небольшим количеством ледяных небесных тел. Ближняя к светилу граница этой области приходится на пояс Койпера, который начинается за орбитой Нептуна.

В настоящее время карликовая планета находится на расстоянии около 91 астрономической единицы от Солнца. Небесное тело 2014 UZ224 впервые обнаружено 19 августа 2014 года. Открытие анонсировано 11 октября 2016-го.

Всего в Солнечной системе, согласно МАС, насчитывается восемь планет. Самая крупная и массивная из них — Юпитер. В январе 2016 года американские ученые обнаружили кандидата на звание девятой планеты. Также к настоящему времени известно около 50 кандидатов в карликовые планеты, отмечает Лента.ру.