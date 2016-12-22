Онкобольной устроил бойню в паллиативном отделении в Кузбассе

Пациент паллиативного отделения второй городской больницы кемеровского города Прокопьевска напал с ножом на товарищей по несчастью.

"Мужчина 1950 года рождения с четвертой степенью рака беспричинно стал демонстрировать нож своим соседям по палате, после чего в коридоре нанес несколько ударов пациенту 1951 года рождения, причинив ему легкие ранения рук и грудной клетки. Затем он зашел в одну из палат, где ударом ножа в грудную клетку убил пациентку", - приводит "Интерфакс" сообщение Следственного комитета.

Нападение произошло в начале октября. На допросе задержанный мужчина заявил, что ничего не помнит о произошедшем. В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело, передает newsru.com.

По данным Vse42, после нападения мужчина выпрыгнул в окно. Он получил травмы при падении и поранил себя ножом. Спустя три дня он умер. Следователи надеются разобраться в произошедшем с помощью посмертной психолого-психиатрической экспертизы.