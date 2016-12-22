В Подмосковье ограблен дом Александра Домогарова

В Истринском районе Подмосковья был ограблен дом народного артиста РФ Александра Домогарова. Источник ТАСС утверждает, что у актера были похищены ювелирные изделия и дорогостоящие часы.

"Кража ценностей и часов совершена из частного дома Александра Домогарова, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Зеленая горка". Заявление о преступлении поступило в полицию накануне утром", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции подтвердили факт регистрации заявления о краже из частного дома, однако приводить подробности и называть сумму причиненного ущерба отказались, отмечает newsru.com.

По данным Life, воры проникли в дом артиста с помощью отмычки, потому что полицейские не обнаружили следов взлома. Домогаров приехал в садоводство "Зеленая горка" сразу же, как только узнал о произошедшем. Его уже опросили.

Как сообщается, в полицию обратились соседи актера. В их дом воры проникли, разбив окно. Прибывшие оперативники обнаружили, что ограблению подвергся не один особняк, а два.