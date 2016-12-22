Ревнивая 12-летняя девочка в лесополосе порезала ножом двух сверстниц

Красноярские полицейские пытаются разобраться в конфликте 12-летних девочек, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах две из них получили ножевые ранения.

По данным регионального управления МВД, школьницы поссорились на бытовой почве. Одна из девочек назначила подругам встречу в лесополосе и там, во время разбирательства, порезала их ножом. Травмы, отмечают в ведомстве, были "незначительными".

В Следственном комитете РФ уже выяснили, что конфликт произошел из-за ревности - "на почве дружбы с одноклассником". "Инициатор встречи, 12-летняя девочка, попросила ровесниц повернуться к ней спиной, объясняя это тем, что приготовила некий сюрприз, после чего достала нож и нанесла каждой по два касательных ранения по бокам и убежала с места происшествия", - сообщают представители ведомства.

На драку обратил внимание проезжавший мимо мужчина. Он отвез пострадавших в больницу и обратился в полицию. Стражи порядка быстро установили личность подозреваемой. В настоящее время с ней работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Известно, что ранее девочка не состояла на учете в органах внутренних дел.

Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, сообщает newsru.com.

Тем временем в Хакасии Следственный комитет расследует аналогичное происшествие. Следователи отреагировали на публикацию в ИА "Хакасия", посвященную появившемуся в соцсетях видеос избиением школьницы.

Пять девочек поставили жертву на колени, избили руками и ногами и заставили принести извинения "как положено". Известно, что среди участниц конфликта только одна девушка достигла возраста привлечения к ответственности, в отношении нее возбуждено административное дело. Полиция намерена наказать родителей остальных участниц избиения за ненадлежащий подход к воспитанию.