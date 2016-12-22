Крайний срок уплаты налога на недвижимость перенесли

В Молдове срок погашения второй части обязательств по налогу на недвижимое имущество и/или земельному налогу за 2016 год перенесен с 15 на 17 октября.

Как сообщила Государственная налоговая служба Молдовы, такое решение принято в связи с тем, что в этом году крайний срок уплаты налога на недвижимость - 15 октября - приходится на выходной день. Кроме того, в Кишиневе и пятница, 14 октября, будет нерабочим днем в связи с празднованием храмового праздника - Дня города.



С учетом этих обстоятельств, последним днем для погашения обязательств по налогу на недвижимое имущество и/или земельному налогу за текущий налоговый год будет 17 октября, передает NOI.MD.



В случае неуплаты налога в установленный срок, на лицевом счёте налогоплательщика за каждый день просрочки будет начисляться пеня, исходя из базисной ставки, установленной на 2016 г. в размере 0,0683%.



Обязательства по налогу на недвижимость налогоплательщики должны ежегодно погашать двумя равными частями до 15 августа и до 15 октября. При полной уплате налога до 30 июня налогоплательщики получают скидку в размере 15%.