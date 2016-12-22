В Дании случайно выпустили на волю 80 тысяч форелей

Власти Дании попросили рыбаков попытаться выловить 80 тысяч радужных форелей, случайно выпущенных на волю после того, как грузовое судно врезалось в рыбоводческое хозяйство на полуострове Ютландия.

Специалисты опасаются, что крупные особи весом до трех килограммов могут нарушить экологический баланс, начав поедать яйца других видов форели.

По словам члена Ассоциации рыбаков Дании Сорена Кнабе, сейчас начался худший период для того, чтобы выпускать форель в таком количестве.

"Морская форель сейчас прибывает к острову Фюн для метания икры, а ее яйца являются любимой пищей для радужной форели. Сбежавшая радужная форель последует за морской форелью и будет поедать ее яйца", - поясняет Кнабе.

При этом один из рыбаков в беседе с агентством Рейтер отметил, что рыбе потребуется четыре или пять дней на то, чтобы приспособиться к новым условиям и начать поедать яйца.

Врезавшееся в рыбоводческое хозяйство судно направлялось из российского Калининграда в датский морской порт Коллинг, передает ВВС.