Японский банкир украл 1,9 миллиона долларов для любимой женщины

В Японии арестован бывший заместитель руководителя филиала банка Sumitomo Mitsui Banking Corporation, которого обвиняют в хищении 190 миллионов йен (1,9 миллиона долларов).

Эту сумму ему удалось украсть с помощью манипуляций с валютными вкладами с ноября 2015 года до июня 2016. В июне у администрации банка возникли подозрения о противозаконных действиях с денежными средствами вкладчиков. Тогда же арестованный был уволен, и начата проверка, которая и установила его роль в пропаже денег.

Подозреваемый признал свою вину. Он сообщил, что потратил незаконно полученные деньги на любимую женщину и на образование своих детей.

Банк принес официальные извинения вкладчикам и пообещал не допустить повторения подобных происшествий, передает Вести.ру.