Советы водителям: как управлять автомобилем во время проливных дождей

Полиция представила рекомендации водителям в связи с ливнями, обрушившимися на Молдову.

Водители должны учитывать, что дождь увеличивает тормозной путь и уменьшает видимость. Использование ближнего света является обязательным и в дневное время на дорогах всех категорий. Также это требование касается противотуманных фар в случае ухудшения видимости, передает NOI.MD.



Учитывая плохую погоду по всей стране, полиция также советует водителям поинтересоваться погодными условиями на трассе, по которой они собираются ехать, и учитывать эту информацию во время вождения.



Вот несколько советов, которые пригодятся в плохую погоду:



1. Адаптируйте постоянно скорость движения к дорожным условиям. Независимо от того, находитесь вы в пределах населенного пункта или вне него, а проезжая часть мокрая, вы должны ехать со скоростью, позволяющей быстро остановиться, учитывая, что тормозной путь в таких условиях значительно длиннее.



2. Избегайте резкого торможения и поворотов руля, потому что автомобиль может занести. Используйте торможение двигателем, особенно при езде по скользкой дороге. Избегайте рискованных обгонов!



3. Чтобы предотвратить возникновение нежелательных ситуаций во время движения, полиция советует водителям соблюдать достаточную дистанцию ​​от впереди идущего транспортного средства.



Рекомендуется также использовать ближний свет фар и днем, особенно в плохих погодных условиях.



Не забывайте постоянно чистить фары, световые указатели, лобовое и заднее и боковые стекла автомобиля, обеспечить надлежащее функционирование стеклоочистителей и правильно используйте систему вентиляции-кондиционирования.