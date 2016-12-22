За дождями идут заморозки: в стране объявлен желтый код метеоопасности

В Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с ночными заморозками.

По данным Государственной Гидрометеослужбы, в период с 14 по 19 октября в ночные часы ожидаются заморозки интенсивностью до -1..-3 градусов.

До завтрашнего утра на всей территории Молдовы объявлен оранжевый код метеоопасности в связи с сильными дождями и порывистым ветром. Непогода уже оставила без электроэнергии десятки населенных пунктов страны.