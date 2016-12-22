Газета рассказала о жизни "внебрачного сына" Билла Клинтона от проститутки

Темнокожий житель штата Арканзас, который называет себя сыном бывшего президента США Билла Клинтона, рассказал британскому изданию Daily Mail о своей жизни.

30-летний Дэнни Уильямс сообщил, что его мать, работавшая проституткой, 13 раз занималась сексом за деньги с политиком в 1985 году. Женщина забеременела, по светлому оттенку кожи родившегося малыша поняла, что отцом стал именно Клинтон. По словам самого Уильямса, он лишь хочет узнать своего отца поближе.

Отмечается, что многие жители Арканзаса также считают, что Дэнни является сыном Клинтона, который с 1983 по 1992 год был губернатором штата.

Известно, что в детстве американца отвезли в особняк Клинтона, чтобы познакомить с отцом, однако находившаяся там его супруга Хиллари, по словам Уильямса, захлопнула перед ребенком дверь.

По информации Daily Mail, в 1999 году житель Арканзаса впервые рассказал общественности о своем предполагаемом отце. Однако в СМИ появилась информация о том, что Клинтон согласился на ДНК-тест, который не подтвердил отцовство. Сам Дэнни отрицает, что когда-либо сдавал подобные анализы, передает Лента.ру.

В декабре 2015 года Уильямс создал страницу на Facebook, где разместил несколько коллажей для сравнения его внешности и черт лица Клинтона. Также мужчина рассказывает о своем желании поговорить с отцом в видеозаписях, которые публикует в Twitter .

Билл и Хиллари Клинтон состоят в браке с 1975 года. В 1980-м у пары родилась дочь Челси. На протяжении всего президентского срока (с 1993 по 2001 год) его преследовали сексуальные скандалы. К примеру, о романе главы государства и стажировавшейся в Белом доме Моники Левински стало известно в 1998-м.